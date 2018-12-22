Вибух у центрі Львова. По обіді на різдвяному ярмарку в одній із Яток стався вибух і спалахнула пожежа. П'ятеро людей зазнали травм. Що спричинило вибух - з'ясовувала Христина Гашенко.

Центр Львова. Різдвяний ярмарок. Поруч з головною ялинкою палають дерев'яні хатини. На боротьбу з вогнем стали одразу два десятки пожежників. Серед обгорілих уламків знайшли газові балони.

"На момент нашого прибуття вогонь перекинувся на сусідні дві ятки і вогнем вони були практично охоплені вогнем. Пожежа розповсюдилася досить стрімко, тому до місця події будо залучено три пожежно-рятувальні підрозділа", - говорить Віталій Туровцев, речник Головного управління ДСНС у Львівській області.

Продавці із сусідніх магазинів розповідають перед тим, як все спалахнуло було чути потужні вибухи.

"Ми почули вибух. Ну і все горіло видно тою хвилею людей викинуло, я бачила хлопчик по снігу катулявся, а один мужчина лежав ну ми не знаємо, одяг з нього просто згорів в секунду", - говорить Людмила Лотошинська, продавчиня.

Внаслідок пожежі постраждало п'ятеро людей. Четверо працівників ярмарку та один перехожий. Двоє із них - у реанімації. Наймолодшому потерпілому 22 роки.

"Четверо пацієнтів які доставлені каретою швидкі допомоги мають опіки обличчя кистей, всі вони мають термоінгаляційне ураження дихальних шляхів,що зумовлює їх важкий стан і необхідність госпіталізації в реанімаційне відділення", - говорить Ігор Стояновський, заступник головного лікаря з хірургічної роботи восьмої комунальної клінічної лікарні Львова.

Причину пожежі у поліції наразі не коментують. За фактом порушення правил пожежної безпеки відкрили кримінальне провадження. Винному загрожує до трьох років ув'язнення. Тим часом свої версії назвали у міськраді. Кажуть вибухнули газові балони. Допоки триває слідство - усі різдвяні ярмарки у центрі Львова закрили. Спецкомісія з'ясовуватиме - чи дотримуються правил безпеки в інших МАФах.