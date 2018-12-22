Центр первинної медико-санітарної допомоги Сміли отримав нову службову машину. 500 тисяч гривень із Державного фонду соцеконом розвитку ще торік допоміг отримати нардеп Сергій Рудик.

Разом з транспортом лікувальному закладу передали також електронний кардіограф. Санітарну машину та апарат ЕКГ медики вже взяли до роботи.

"Тут отримали автомобіль, який чекали ще в минулому році, але купа бюрократичних перешкод позаду. Санітарний автомобіль тут купляли ще в 2010 році ще одна дуже важлива деталь - купляючи цей автомобіль заощадили 65 тисяч бюджетних коштів, це теж не маловажливо - це ще раз показує, що принцип Прозоро і тендерних процедур, якщо він застосовується керівниками нормально - дає от такий результат", - говорить Сергій Рудик - народний депутат, БПП.