Сергій Рудик допоміг медикам Сміли отримати нову службову машину [ Редактировать ]
Центр первинної медико-санітарної допомоги Сміли отримав нову службову машину. 500 тисяч гривень із Державного фонду соцеконом розвитку ще торік допоміг отримати нардеп Сергій Рудик.
Разом з транспортом лікувальному закладу передали також електронний кардіограф. Санітарну машину та апарат ЕКГ медики вже взяли до роботи.
"Тут отримали автомобіль, який чекали ще в минулому році, але купа бюрократичних перешкод позаду. Санітарний автомобіль тут купляли ще в 2010 році ще одна дуже важлива деталь - купляючи цей автомобіль заощадили 65 тисяч бюджетних коштів, це теж не маловажливо - це ще раз показує, що принцип Прозоро і тендерних процедур, якщо він застосовується керівниками нормально - дає от такий результат", - говорить Сергій Рудик - народний депутат, БПП.
по теме
Лікування по-сучасному: у Смілі ввели в експлуатацію відділення Центральної районної лікарні - Сергій Рудик
Поліклініку не впізнати - тепер тут тепло, а для пацієнтів створені всі необхідні умови
Популярные напитки могут провоцировать рак
К развитию рака может привести употребление напитков, которые присутствуют в ежедневном рационе у миллионов людей
Вода из кулера может быть опасной
Кулеры для воды широко используются не только в офисных помещениях, а и в квартирах и домах
У Німеччині з'явилися медичні автобуси для мешканців провінції
Меді-буси проти дефіциту лікарів. У Німеччині пацієнтів з невеликих поселень обслуговують мобільні амбулаторії. Вони приїжджають кілька разів на тиждень. Усередині є все необхідне для повноцінного прийому терапевта
Вчителя географії звинуватили у педофілії
Сексуальний скандал на Черкащині. Батьки двох неповнолітніх хлопців звинувачують викладача сільської школи в домаганнях до їхніх дітей
В Інституті Амосова опанували метод профілактики раптової смерті
Понад 70 тисяч українців страждають на так званий синдром раптової серцевої смерті. Це хвороба, яка часто минає без симптомів, але може обірвати життя навіть після незначного нервового або фізичного перевантаження