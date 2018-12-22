Шостий тиждень протестної лихоманки. У Франції на вулиці знову вийшли жовті жилети. Демонстрації не оминули й столицю. І це незважаючи на те, що влада пообіцяла піти на поступки. Олена Зоріна продовжить, вона у Парижі.

Ще з вечора вітрини більшості крамниць поблизу Єлисейських полів забили дошками. Але з ранку з'являються оголошення "ми працюємо". Торгівлю підприємці вирішили цієї суботи не припиняти. Бо залишились лічені дні до Різдва. Тріумфальну арку охороняє поліція.

Так само правоохоронці чергують на Єлисейських полях. Центральні станції метро зачинено.

"Ці протести мене здивували, але перед тим, як сюди приїхати, я читала новини і була до цього готова. Мені не страшно, бо поруч поліція, гадаю у разі чого вони відреагують", - говорить Лені Маріорі, туристка з Індонезії.

Напередодні як основне місце протестів "жовті жилети" анонсували поза Парижем. Обрали замок у Версалі, що є історичною резиденцію французьких королів. Однак, в останній момент плани змінили. І таки перебазувались в столицю.

"Люди у Франції дуже злі. Бо не мають навіть за що відсвяткувати Різдво. Тому і вдаються до погромів, як до крайнього заходу", - говорить Брюно Енкес, протестувальник.

Демонстрації біля Опери та у центрі ділового району Дефанс, і, звісно ж, біля Тріумфальної арки.

Протестувальникiв у жовтих жилетах сьогодні тут, на Елисейських полях, не багато. Але вiдступати вiд свого, кажуть, не збираються. Мовляв, пропозиція влади їх геть не задовольняє.

Тут кілька сотень людей. Зупиняються неподалік президентського палацу. Але там щільна охорона. І прямують далі.

"Я тут на знак солідарності із протестувальниками. Мені не потрібно нічого. Але дуже багато людей у Франції, це саме ті, хто виходять на акції "жовтих жилетів" мають жахливі умови життя. Багато працюють, але мало заробляють. Макрон пообіцяв зміни, але нічого не зрушило з місця", - говорить Матіяс Жан-П'єр, протестувальник.

Незважаючи на те, що трохи заважають транспорту - водії з жилетами солідарні.

Та основні паризькі протести сьогодні на вуличках Монмартру - улюбленому місці митців і куди правоохоронцям дістатися важко. Без зіткнень із поліцією не минулося. Під час акцій затримали близько 3 десятків людей, кількох заарештували.

А в невеликому містечку Кань-сюр-Мер в 150 кілометрах від Марселя від словесних вимог перейшли до діла. "Жовті жилети"почали збирати підписи за відставку президента Макрона.

"Дуже важливо, щоб всі вимоги людей було викладено письмово. Тоді ми можемо сподіватися на зустріч із владою, аби передати ці скарги. В нас різні вимоги і вони мають бути почуті сьогодні", - говорить Люсі, представниця "жовтих жилетів".

На півночі Франції сьогодні жовті жилети захопили кільцеву дорогу. Кажуть: налаштовані зустрічати тут і Різдво, і Новий Рік. Так само, як і протестувальники в Парижі. Вони вже анонсували на 31 грудня чергову зустріч на Єлисейських полях.