Осени в Австралії українська збірна взяла 20 медалей, 7 з яких золоті

Кращих спортсменів-динамівців та призерів української збірної Invictus Games - у Сіднеї сьогодні вітали у МВС. Голова відомства вручив переможцям Ігор нескорених відзнаку міністерства "Вогнепальна зброя" та цінні подарунки.

Всі інші також отримали відзнаки МВС та спортивного товариства "Динамо". Нагадаю, восени в Австралії українська збірна взяла 20 медалей, 7 з яких золоті.

"Наши спортсмены из МВС, СБУ, НГ Нацполиции, из пограничной службы те, кто входят в общество "Динамо" на чемпионатах мира, Европы завоевали в этом году 129 наград. Ну и конечно блестящее выступлние нашей сборной на Invictus Games, где участие каждого офицера было большой победой нашей и огромное количество медалей рекорд большая честь и привелегия для нас", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.