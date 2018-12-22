Арсен Аваков нагородив призерів Ігор Нескорених [ Редактировать ]
Кращих спортсменів-динамівців та призерів української збірної Invictus Games - у Сіднеї сьогодні вітали у МВС. Голова відомства вручив переможцям Ігор нескорених відзнаку міністерства "Вогнепальна зброя" та цінні подарунки.
Всі інші також отримали відзнаки МВС та спортивного товариства "Динамо". Нагадаю, восени в Австралії українська збірна взяла 20 медалей, 7 з яких золоті.
"Наши спортсмены из МВС, СБУ, НГ Нацполиции, из пограничной службы те, кто входят в общество "Динамо" на чемпионатах мира, Европы завоевали в этом году 129 наград. Ну и конечно блестящее выступлние нашей сборной на Invictus Games, где участие каждого офицера было большой победой нашей и огромное количество медалей рекорд большая честь и привелегия для нас", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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