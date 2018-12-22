Добра традиція напередодні свят. В Одесі відбувся благодійний концерт з подарунками для дітей із соціально незахищених сімей. Які слова підтримки лунали на зустрічі - та які Емоції випромінювали малюки - про це далі.

До Свято-Успенського чоловічого монастиря щороку запрошує Одеська єпархія. Сюди з'їжджаються багатодітні родини та переселенці зі сходу країни, а також сім'ї з дітьми з особливими потребами. Ялинка, солодощі, подарунки: чарівну атмосферу допомогли створити Парафіяни. За закликом єпархії вони долучились до благодійної акції.

"Молодежные активы собирали средства, игрушки, и это позволило сегодня эти подарки вручить детям, которые остро нуждаются во внимании, поддержке и в участии в их жизни", - говорить Павло Поліщук, благочинний храмів Одеської єпархії УПЦ.

Наразі тут півтори сотні малюків. Історії різні. Ось, наприклад, разом із дітьми Вікторія Ейдер: мати заарештованого у Росії українського моряка Андрія Ейдера. А ось родина Кисельових. Вони переселенці з Луганська. Дружина, чоловік, троє діточок. Двоє з яких - з інвалідністю.

"Для детей, которые видели войну - это очень необходимо, это отвлекает Прежде всего я желаю, чтобы в Украине наступил мир счастливого Рождества и Нового года! Чтоб все были здоровы", - говорить Ірина Кисельова, переселенка з Луганська.

Свято до Дня Святителя Миколая. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел розповідає дітям: цей святий завжди піклувався про сиріт та знедолених. Він побажав малюкам, щоби вони росли у Мирі: щасливими, добрими та розумними.

"Чтобы они украшали украинскую землю Чтобы они получали достойное образование, воспитание и стали достойными гражданами и патриотами своей страны Украины и достойными и верными членами церкви Христовой", - говорить Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.

Діти насолодились смаколиками, послухали концерт та подивилися виставу лялькового театру. Справжні яскраві емоції та бажання, аби цей день тривав якомога довше. Діти роз'яснюють дорослим, чому саме Потрібні такі свята.

"Ну, я понимаю: для того, чтобы доказать детям, что они не одни, что о них кто-то заботится, кроме родителей еще, что их кто-то любит еще", - говорить Віолетта Григор'єва, гостя свята.

Наприкінці з'явився Дід Мороз зі Снігуронькою. І кульмінація, на яку чекали - подарунки! Набори солодощів та іграшки маленьким дарує особисто Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел.