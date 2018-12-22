Робот-вчений дослідить дно Антарктики [ Редактировать ]
У якій країні стартувала найстаріша у світі лотерея? Хто буде досліджувати дно океану та яке місто потерпає від дощів, про це дивіться - у нашому огляді
Столицю Куби накрили потужні дощі. У Гавані більше тисячі людей змушені покинути свої домівки через повінь, яка зруйнувала житлові будинки. Рятувальні служби повідомляють про щонайменше десятьох постраждалих. Метеорологи наголосили - негода триватиме на всій території країни ще два дні.
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В Іспанії стартувала головна різдвяна лотерея El Gordo, участь в якій щорічно беруть більше мільйона людей. За традицією заходу запрошують школярів, які оголошують виграшні номери за допомогою співу. El Gordo відбувається із 1812 року і є найстарішою лотереєю у світі. Цьогоріч загальна сума джекпоту становитиме 2, 3 мільярди євро.
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Дослідити морське дно та льодовики Антарктиди зможуть вчені із нью-йоркського університету. Там створили робота-амфібію, який витримує максимально низькі температури, та може дістатися важкодоступних місць. Головною новацією є хвилеподібні плавники.
За їхньою допомогою амфібія швидко пересувається у воді та на суші. Наразі робот-помічник потребує людського контролю, але в майбутньому вчені сподіваються зробити його повністю автономним.
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В Індонезії випустили на волю єдиного у світі органгутанга-альбіноса. Альба, як його прозвали місцеві - виріс в неволі і протягом двох років виступав у цирку. Місцевий фонд із порятунку рідкісних мавп зміг забрати Альбу.
Після року реабілітації орангутанг розпочне нове життя у джунглях. За ним будуть стежити вчені та ветеринари.
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У тайванському місті Сіньбей більше десяти тисяч різдвяних ліхтарів засяяли на центральній вулиці. Прикрасили гірляндами не тільки будинки, а ще й дерева та ресторани. Для відвідувачів також приготували розваги на будь-який смак.
Зокрема місцева влада прикрасила різдвяний потяг, який курсує центром міста. Для людей, які бажають відпочити від передноворічної метушні - влаштували спеціальні зони відпочинку.
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Готуються до новорічних свят і у мексиканській столиці. Напередодні Різдва місцеві жителі влаштовують традиційну театральну п'єсу "Пасторела". На імпровізованих виставах актори, перевдягнуті у традиційні костюми розповідають про народження Христа, а також подорож пастухів до Віфлеєму.
Вистави влаштовують просто неба, а сцену прикрашають за допомогою соснових гілок або штучних ялинок.
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Відстежити шлях Санти, який розвозить подарунки тепер може кожен! У США створили спеціальний сайт "Санта-трекер", що у режимі реального часу показує місцезнаходження Санта-Клауса. Допомагають стежити за Різдвяними санчатами військові із Канади.
За допомогою супутників та інфрачервоних датчиків солдати через онлайн-конференцію розповідають у якій країні знаходиться бородач. Розробники сайту розповідають - інтерес до проекту проявляють не тільки діти, а й дорослі.
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