Амфібія швидко пересувається у воді та на суші

У якій країні стартувала найстаріша у світі лотерея? Хто буде досліджувати дно океану та яке місто потерпає від дощів, про це дивіться - у нашому огляді

Столицю Куби накрили потужні дощі. У Гавані більше тисячі людей змушені покинути свої домівки через повінь, яка зруйнувала житлові будинки. Рятувальні служби повідомляють про щонайменше десятьох постраждалих. Метеорологи наголосили - негода триватиме на всій території країни ще два дні.

******

В Іспанії стартувала головна різдвяна лотерея El Gordo, участь в якій щорічно беруть більше мільйона людей. За традицією заходу запрошують школярів, які оголошують виграшні номери за допомогою співу. El Gordo відбувається із 1812 року і є найстарішою лотереєю у світі. Цьогоріч загальна сума джекпоту становитиме 2, 3 мільярди євро.

******

Дослідити морське дно та льодовики Антарктиди зможуть вчені із нью-йоркського університету. Там створили робота-амфібію, який витримує максимально низькі температури, та може дістатися важкодоступних місць. Головною новацією є хвилеподібні плавники.

За їхньою допомогою амфібія швидко пересувається у воді та на суші. Наразі робот-помічник потребує людського контролю, але в майбутньому вчені сподіваються зробити його повністю автономним.

******

В Індонезії випустили на волю єдиного у світі органгутанга-альбіноса. Альба, як його прозвали місцеві - виріс в неволі і протягом двох років виступав у цирку. Місцевий фонд із порятунку рідкісних мавп зміг забрати Альбу.

Після року реабілітації орангутанг розпочне нове життя у джунглях. За ним будуть стежити вчені та ветеринари.

******

У тайванському місті Сіньбей більше десяти тисяч різдвяних ліхтарів засяяли на центральній вулиці. Прикрасили гірляндами не тільки будинки, а ще й дерева та ресторани. Для відвідувачів також приготували розваги на будь-який смак.

Зокрема місцева влада прикрасила різдвяний потяг, який курсує центром міста. Для людей, які бажають відпочити від передноворічної метушні - влаштували спеціальні зони відпочинку.

******

Готуються до новорічних свят і у мексиканській столиці. Напередодні Різдва місцеві жителі влаштовують традиційну театральну п'єсу "Пасторела". На імпровізованих виставах актори, перевдягнуті у традиційні костюми розповідають про народження Христа, а також подорож пастухів до Віфлеєму.

Вистави влаштовують просто неба, а сцену прикрашають за допомогою соснових гілок або штучних ялинок.

******

Відстежити шлях Санти, який розвозить подарунки тепер може кожен! У США створили спеціальний сайт "Санта-трекер", що у режимі реального часу показує місцезнаходження Санта-Клауса. Допомагають стежити за Різдвяними санчатами військові із Канади.

За допомогою супутників та інфрачервоних датчиків солдати через онлайн-конференцію розповідають у якій країні знаходиться бородач. Розробники сайту розповідають - інтерес до проекту проявляють не тільки діти, а й дорослі.