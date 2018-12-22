Беринчик - Кристобаль: онлайн трансляция [ Редактировать ]
В субботу, 22 декабря, в Броварах чемпион WBO Oriental Денис Беринчик сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем, а бывший претендент на пояс WBO в среднем весе Макс Бурсак встретится с узбеком Мухитдином Раджапбаевым.
Зрителей "Интера" ждет вечер "Большого бокса". С 20:30 в эфире телеканала - прямая трансляция трех поединков. Главный бой вечера пройдет после 22:00.
Прогноз букмекеров
Украинский боксер Денис Беринчик является фаворитом в поединке против Кристобаля. На победу Беринчика коэффициент составляет 1,01 - 1,05, а на победу Кристобаля букмекеры принимают ставки от 9,50 до 13,4. Ничья котируется в параметрах 28 - 32,5.
Также в этот день состоится прямая трансляция из Лондона поединка-реванша между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом и его соотечественником Дереком Чисорой. Трансляция на Интере в 00:30.
Ранее мы сообщали, что Александр Усик стал лучшим боксером года.
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