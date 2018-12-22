В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу из автомата в Московском районе города. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что сообщение о том, что на улице Волховская слышны звуки выстрелов, поступило в Московский отдел полиции около 18:15.

Правоохранители ввели в действие специальный полицейский план Гром. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и спецподразделение КОРД.

"Предварительно установлено, что мужчина, находясь под воздействием алкоголя, поссорился с родственниками, выбежал во двор своего частного домовладения и начал стрелять в воздух из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

Известно, что место происшествия было оцеплено полицией.

"В ходе проведения операции Гром бойцы харьковского спецподразделения КОРД вступили в переговоры с вооруженным мужчиной. Но на законные требования правоохранителей прекратить совершать правонарушения он не отреагировал, а наоборот, сделал выстрел в воздух. Спецназовцы провели необходимые мероприятия и задержали злоумышленника", - доложили в ведомстве.

По данным правоохранителей, сейчас дебошир доставлен в районній отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Напомним, что известном ресторане Вены произошла стрельба.