Беринчик - Кристобаль: результаты феерического боя [ Редактировать ]
В субботу, 22 декабря, украинец Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и филиппинец Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели бой за титул WBO International в легком весе, сообщает издание "Укропnews".
Победу одержал украинский боксер. Уже в третьем раунде Беринчик отправил соперника в нокаут, когда в украинца прошел левый удар. В четвертом раунде украинец просто зажал Росекки Кристобаля в углу ринга. Впоследствии, он сделает это еще раз в этом же раунде. А с начала пятого раунда Беринчик прижмет соперника к канатам.
Хотя, к чести Кристобаля, он выдерживал все удары, и совсем не выглядел безнадежно. У филиппинца также проходили опасные удары. Впоследствии ситуация, когда Беринчик зажмет соперника в углу ринга и нанесет удар за ударом, повторится и в седьмом раунде. И Кристобаль даже встанет на колено после этого. Поэтому судья будет вынужден дважды останавливать бой, чтобы показать, что филиппинец должен подняться выше (он каждый раз будет очень низко наклоняться). И все же не выдержит и остановит бой.
Беринчик одержал победу техническим нокаутом и выиграл титул интернационального чемпиона WBO в легком весе.
Ранее мы рассказывали о том, как Денис Беринчик готовился к бою с Росекки Кристобалем.
по теме
Гвоздик совершил потрясающий рывок в мировом рейтинге
Фееричная победа над Стивенсоном позволила украинцу подняться в топ-15 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
Cтивенсон находится при смерти после нокаута от Гвоздика
Канадский спортсмен срочно госпитализирован в больницу после тяжелого нокаута
Гвоздик - Стивенсон: судейские записки на момент нокаута канадца
Оценки одного из судей возмутили всех без исключения экспертов
Гвоздик - Стивенсон: видео нокаута
Украинец провел хорошую серию ударов, после которой канадский не смог продолжить бой
Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на титульный бой
Букмекеры назвали фаворита боя Гвоздик - Стивенсон