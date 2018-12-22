В субботу, 22 декабря, украинец Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и филиппинец Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели бой за титул WBO International в легком весе, сообщает издание "Укропnews".

Победу одержал украинский боксер. Уже в третьем раунде Беринчик отправил соперника в нокаут, когда в украинца прошел левый удар. В четвертом раунде украинец просто зажал Росекки Кристобаля в углу ринга. Впоследствии, он сделает это еще раз в этом же раунде. А с начала пятого раунда Беринчик прижмет соперника к канатам.

Хотя, к чести Кристобаля, он выдерживал все удары, и совсем не выглядел безнадежно. У филиппинца также проходили опасные удары. Впоследствии ситуация, когда Беринчик зажмет соперника в углу ринга и нанесет удар за ударом, повторится и в седьмом раунде. И Кристобаль даже встанет на колено после этого. Поэтому судья будет вынужден дважды останавливать бой, чтобы показать, что филиппинец должен подняться выше (он каждый раз будет очень низко наклоняться). И все же не выдержит и остановит бой.

Беринчик одержал победу техническим нокаутом и выиграл титул интернационального чемпиона WBO в легком весе.

Ранее мы рассказывали о том, как Денис Беринчик готовился к бою с Росекки Кристобалем.