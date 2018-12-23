В Киеве, на Печерском спуске, автомобиль Volkswagen влетел в ограждение, из-за сильного гололеда. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В сообщении говорится, что из-за скользкой дороги автомобиль Volkswagen занесло на ограждение, и один из штырей пробил лобовое стекло и вошел в стекло.

Также в сообщении отмечено, что пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, что под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами.