Штырь в лобовое стекло: из-за гололеда автомобиль влетел в ограждение [ Редактировать ]
В Киеве, на Печерском спуске, автомобиль Volkswagen влетел в ограждение, из-за сильного гололеда. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
В сообщении говорится, что из-за скользкой дороги автомобиль Volkswagen занесло на ограждение, и один из штырей пробил лобовое стекло и вошел в стекло.
Также в сообщении отмечено, что пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, что под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами.
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