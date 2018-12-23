В Стамбуле в субботу, 22 декабря, тысячи человек вышли на демонстрацию протеста в связи с повышением цен на основные продукты питания и рост инфляции в стране. Участники акции держали в руках транспаранты в том числе с намеками на движение "желтых жилетов" во Франции. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

В демонстрации, которую созвал профсоюз KESK, объединяющий государственные и муниципальные организации, приняли участие жители из всех концов Турции, включая отдаленные провинции. Около недели назад в юго-восточном турецком городе Диярбакыре прошла еще одна демонстрация KESK, организованная по тому же поводу. В Диярбакыре на улицы также вышли тысячи человек.

На некоторых плакатах в Стамбуле было написано слово "Июнь". Таким образом участники акции намекали на массовые протесты против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые проходили в 2013 году. Тогда протесты спровоцировали планы по восстановлению исторического здания казармы в центральном стамбульском парке Таксим-Гези, в связи с чем власти собирались вырубить большое количество деревьев. Акции протеста привели к созданию палаточного лагеря, а затем к столкновениям с полицией.

Напомним, что "желтые жилеты" возобновили протесты в Париже.