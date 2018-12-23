Сенат США не пришел к решению по бюджету в субботу, 22 декабря, и соберется теперь только в понедельник. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

"Сенат соберется в следующий раз на протокольное заседание в понедельник, это 24 (декабря). Следующее плановое заседание будет 27 декабря", − заявил в ходе заседания лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Он отметил, что сенаторы будут готовы вернуться к вопросу, когда будут достигнуты необходимые договоренности.

По данным СМИ, позже Макконнелл уточнил, что готов собрать Сенат на голосование в любой момент, если решение будет найдено.

Причиной разногласий конгрессменов стало предложение президента Дональда Трампа направить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Республиканцы располагают в Сенате минимальным большинством, которого недостаточно, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета.

Напомним, что США выделят помощь Украине в ответ на агрессию России.