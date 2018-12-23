Беринчик - Кристобаль: фото и видео яркого боя [ Редактировать ]
Украинский боксер Денис Беринчик на титульный бой против филиппинца Росеки Кристобаля вышел в образе героя видеоигр Супер Марио.
По дороге к рингу Беринчик перепрыгивал через игрушечные грибы и дрался с черепахами. И все это он делал под саундтрек со старой игры про Супер Марио на приставке Денди.
Выход на ринг Дениса Беринчика. Как всегда на высоте😂😂😂😂 . Бьем двоечку - левый прямой, правый апперкот в область видео🖤 Подписываемся на 👉@boxingglaz . Отмечаем друзей👥 и приглашаем их в наше тайное сообщество "Всевидящее око бокса" . #бокс #к2промоушенс #беринчиккристобаль #вечербокса #бровары #boxing #k2promotions #berinchykcristobal #brovary #беринчик #berinchyk
Публикация от ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО БОКСА (@boxingglaz)
Стоит заметить, что боксер славится своими необычными выходами на бой. Он заходил в ринг закованный в оковы, в образе казака с булавой, римского легионера, в костюме медведя, а также подъезжал к рингу на мотоцикле.
Только что в Броварах (Украина) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого украинец Денис Беринчик и филиппинец Росеки Кристобаль боролись за титул WBO International в легком весе. . Бой начался в хорошем темпе и Беринчик сразу постарался обозначить работу первым номером, постреливая джебом и взрываясь двух-трех ударными комбинациями. Кристобаль заметно превосходил украинца в габаритах и его удары смотрелись весьма увесистыми. В первом раунде Денис побывал на канвасе, но это было следствием потери равновесия и рефери не стал отсчитывать нокдаун. . В дальнейшем Беринчик начал активно использовать свое преимущество в движении и техническом оснащении. Его атакующие действия были разнообразными и эффективными, а филиппинец в ответ лишь бросался с размашистыми хуками и даже из-за одного из них упал на настил ринга. В третьем раунде украинский боксер уже отправил Кристобаля в полноценный нокдаун, но добить соперника как в этой трехминутке, так и следующей не сумел. . Пятый отрезок боя запомнился низкими ударами филиппинца и продолжившимся избиением, хотя украинец немного сбавил обороты, чтобы слишком быстро не растратить весь порох. По сути, поединок проходил с большим преимуществом Беринчика и только стойкость гостя из Филиппин позволила ему так долго оставаться на ринге. . В седьмом раунде Денис решил устроить Кристобалю настоящий шквал и после нескольких десятков пропущенных ударов рефери наконец-то вмешался и остановил этот полнейший разгром. . СКОРО БОЙ МОЖНО БУДЕТ ПОСМОТРЕТЬ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЕ. . Бьем двоечку - левый прямой, правый апперкот в область видео🖤 Подписываемся на 👉@boxingglaz . Отмечаем друзей👥 и приглашаем их в наше тайное сообщество "Всевидящее око бокса" . #бокс #к2промоушенс #беринчиккристобаль #вечербокса #бровары #boxing #k2promotions #berinchykcristobal #brovary #беринчик #berinchyk
Публикация от ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО БОКСА (@boxingglaz)
Напомним, что Денис Беринчик одержал феерическую победу над филиппинцем Росеки Кристобалем.
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