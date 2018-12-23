Погода в Украине на 23 декабря: синоптики обещают мокрый снег с дождем [ Редактировать ]
Погода в Украине 23 декабря будет определяться теплым и влажным атлантическим воздухом, поэтому во всех областях ожидается мокрый снег и штормовой ветер в западных регионах страны. В течение суток атлантический воздух распространится на всю территорию Украины, несколько дней из-за этого будет пасмурно, сыро, сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 23 декабря, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга страны, местами будет гололед.
Ветер будет западный и юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура по всей Украине будет от 1° мороза до 4° тепла, днем на юге до 3−8° тепла.
В Киеве погода 23 декабря будет пасмурной, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет преимущественно западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью −1…+1, днем +1 …+3.
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