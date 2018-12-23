Новый год 2019: лучшие десерты на новогодний стол [ Редактировать ]
Новый год - прекрасный повод удивить родных и близких своими кулинарными навыками. "Сегодня" публикует рецепты десертов дня новогоднего стола.
Тирамису с апельсинами
Ингредиенты:
200 мл жирных сливок
100 г качественного черного шоколада (70%), плюс для подачи
100 г печенья савоярди
150 мл горячего крепкого кофе
50 мл десертного вина "Вин Санто" или сладкого хереса
500 г сыра рикотта
250 г сыра маскарпоне
1 чайная ложка ванильной пасты
3 столовые ложки жидкого меда
1 апельсин или мандарин
Рецепт приготовления:
Чтобы сделать ганаш, вылейте сливки в кастрюлю и осторожно доведите до кипения на среднем огне.
Добавьте щепотку морской соли, разломайте шоколад и перемешайте. Смесь должна стать гладкой и блестящей. Затем снимите с огня и отложите в сторону.
Выложите печенье в форму 20 см x 30 см, осторожно полейте горячим подслащенным кофе и сбрызните его вином или сладким хересом.
Распределите шоколадный ганаш поверх ровным слоем.
В кухонном комбайне измельчите рикотту, маскарпоне, пасту из ванильных бобов и мед до гладкой однородной массы. Вылейте эту сливочную смесь поверх слоя шоколада.
Поставьте в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт застыл. Подавайте, посыпав тертым шоколадом и апельсиновой цедрой.
Десерт "Черный лес"
Ингредиенты:
200 г сметаны 25 %
150 г вишни без косточек
50 мл красного вина
Сахар - по вкусу
Шоколад - для украшения
Для шоколадного кекса:
150 г муки
225 г сливочного масла
175 г сахара
3 яйца
3 столовых ложки молока
50 г какао-порошка
1 ч. л. разрыхлителя
Рецепт приготовления:
Испеките кекс: сливочное масло разотрите с сахаром и взбейте в пышную массу. Добавьте яйца по одному и еще раз взбейте.
Влейте молоко, добавьте какао и перемешайте.
Добавьте муку, просеянную вместе с разрыхлителем, и перемешайте тесто.
Чашу мультиварки смажьте сливочным маслом, выложите тесто и готовьте в режиме "Выпекание" в течение 60 минут. Кекс можно также испечь в форме, поставив ее в духовку на 40-50 минут при температуре 180 С.
Подготовьте вишню: выложите ягоды в сковороду, добавьте немного сахара и вино. Уварите в течение 5-7 минут.
Охлажденный кекс поломайте руками и выложите в стаканы. Сверху выложите вишню и полейте сиропом.
На вишню выложите жирную сметану, посыпьте тертым шоколадом и украсьте вишенкой.
Персиковый десерт со взбитыми сливками
Ингредиенты:
Для желе:
Консервированные персики - 480 мл
Персиковый сок
1 упаковка порошкового персикового желе
Для крема:
Сливки 35% - 200 мл
Сметана - 200 мл
Сахар - 3 ст.л.
1 пакетик загустителя для сливок
Рецепт приготовления:
Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканов.
Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить.
Выложить крем поверх желе. По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами, гранолой или безе.
Трайфл
Ингредиенты:
Для теста:
Сахар - 1 стакан
Сливочное масло - 150 г
Яйца - 4 шт.
Ванилин - 1 пакетик
Мука - 1 стакан
Разрыхлитель - 2 ч. л.
Коньяк - 50 мл
Для крема:
Молоко - 0,5 л
Яйца - 2 шт.
Мука - 2 ст. л.
Сахар - 3 ст. л.
Сливочное масло - 50 г
Ванилин - 1 пакетик
Замороженные ягоды - по вкусу
Жидкий мед - 1 ст. л.
Шоколад - 30 г
Рецепт приготовления:
Для бисквита нужно смешать все ингредиенты, вылить смесь на противень и поставить выпекать в духовку, разогретую на 180 градусов на 15 минут.
Чтобы приготовить заварной крем, муку смешиваем с молоком, тщательно перемешивая. Ставим кастрюлю на небольшой огонь. Добавляем в нее молоко и яйца, помешивая. В момент, когда смесь хорошо нагреется, стоит добавить сахар. Позже добавляем смесь молока с мукой, которую мы подготовили ранее. Снимаем кастрюлю с огня, добавляем в нее сливочное масло, перемешиваем, пока оно не растопится и отставляем охлаждать.
Теперь трайфл нужно собрать в стакане. Несколько кусочков бисквита кладем в стакан, добавляем немного ягод и коньяка, поливаем кремом и снова добавляем бисквит, снова поливаем кремом, а также медом и тертым шоколадом.
Шоколадно-апельсиновый мусс
Ингредиенты:
Сахар - 2 ст. л.
Вода - 4 ст. л.
Коньяк - 2 ст. л.
Желтки 4-х яиц
Белки 4-х яиц
Сливочное масло - 2 ст. л.
Черный шоколад - 200 г
Апельсиновый фреш - 4 ст. л.
Цедра апельсина или лимона - 1 шт.
Рецепт приготовления:
В миске соединить сливочное масло, измельченный черный шоколад, 2 ст. л. сахара и 4 ложки холодной воды. Все растопить на водяной бане и превратить в шоколадную однородную смесь.
Отделить желтки от белков. В желтки добавить апельсиновый фреш и лимонную цедру, можно апельсиновую. Все перебить венчиком.
Взбитые желтки перемешать с растопленным шоколадом. Оставшиеся белки взбить до крепкой пены и соединить с шоколадной смесью. Осторожно, чтобы воздушность сохранилась в десерте, перемешать лопаткой.
Залить в формочки или стаканы для десертов. Поставить десерт в холодильник и ждать полного застывания.
Ранее мы писали, какие закуски приготовить на Новый год 2019.
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