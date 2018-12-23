Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
Следует избегать споров. В деловых вопросах возможны просчеты, связанные с поспешно данными обещаниями. Сложности могут возникнуть во взаимоотношениях с родственниками. Звезды советуют набраться терпения и искать компромиссы.
- Любовь. Скучать не придется.
- Здоровье. Пассивный отдых вызывает только головную боль, поэтому стоит больше двигаться.
- Финансы. В денежной сфере наступает затишье.
Телец
Неприятные сюрпризы обойдут стороной. Талант спокойно убеждать поможет добиться успехов. Особенно значимых достижений следует ожидать в юридической сфере. Рекомендуется больше времени уделить работе, а не личной жизни.
- Любовь. Напомнят о себе события из далекого прошлого. Появится шанс начать все с чистого листа.
- Здоровье. Восстановиться помогут положительные эмоции и витаминно-минеральный комплекс.
- Финансы. Выгодные денежные предложения станут поводом для деловой активности.
Близнецы
В этот период будете интересоваться всем, что попадет в ваше поле зрения, и попытаетесь докопаться до сути своих и чужих проблем. Поможет природный оптимизм и напор. Однако стоит терпеливо выслушивать и использовать противоположное мнение.
- Любовь. Атмосфера в доме останется на редкость спокойной.
- Здоровье. Вы на пике своих физических возможностей, а проблемы со здоровьем отойдут на второй план.
- Финансы. Возможно получение небольшого дохода от новых проектов.
Рак
На этой неделе вряд ли удастся осуществить свои честолюбивые мечты. Прежние планы могут быть подвергнуты сомнению и пересмотру по не зависящим от вас причинам. Серьезные осложнения со старыми друзьями возникнут из-за действий, затрагивающих их личные интересы.
- Любовь. В супружеских отношениях возможны трения.
- Здоровье. В моменты нервных перегрузок показан общий массаж.
- Финансы. Самое время раздать долги.
Лев
Для того чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое, необходимо расстаться со всем старым, что уже не нужно и только мешает двигаться вперед. А затем дайте свободу своим желаниям и мечтам. Отношения с окружающими будут весьма доброжелательными.
- Любовь. Ваше счастье - в ваших руках. Не нужно бояться смелых шагов и признаний.
- Здоровье. Прислушиваясь к сигналам организма, можно своевременно принять меры.
- Финансы. Есть вероятность потратить много денег попусту.
Дева
Если на работе сложилась напряженная ситуация, перепроверьте свои выводы и не идите на сделки с собственной совестью. Будете склонны действовать самостоятельно, часто вопреки более авторитетным мнениям.
- Любовь. Не лучшее время для выяснения отношений.
- Здоровье. Если не одеваться по погоде, высок риск серьезно заболеть.
- Финансы. Чтобы избежать потерь, следует проявить максимальную осторожность.
Весы
На этой неделе вы будете чувствовать себя достаточно спокойно и уверенно. Звезды подскажут, как и в каком направлении двигаться. Останется только опираться на свою интуицию и внимательно следить за знаками судьбы. Возможно начало успешного карьерного роста.
- Любовь. Тактичность поможет избежать конфликтов.
- Здоровье. Строгие ограничения в пище нежелательны.
- Финансы. Дела обещают стабильный доход и дополнительные денежные поступления.
Скорпион
На этой неделе будете склонны судить о людях предвзято. Возможны конфликтные ситуации с коллегами. Не стоит показывать всем свое плохое настроение и агрессивно относиться к чужим недостаткам. Присмотритесь к себе: вдруг именно вы преувеличиваете значимость реальных фактов и событий.
- Любовь. За свое счастье придется побороться.
- Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Прислушайтесь к советам специалистов.
- Финансы. Успехи пока не соответствуют желаниям. Расходы могут превысить доходы.
Стрелец
Избавиться от прежних комплексов помогут люди, с которыми познакомитесь в ближайшее время. Их яркий пример и послужит тому, что предпримете важные для вас шаги. Желательно больше времени уделять воспитанию детей.
- Любовь. Спонтанные решения помогут избежать скуки.
- Здоровье. Лучшие "лекарства" сейчас – свежий воздух и большое количество чистой питьевой воды.
- Финансы. Легких путей не выбираете, но придется полагаться только на себя.
Козерог
В вашей жизни могут возникнуть непростые ситуации, требующие гибкости и быстрого принятия решений. В поиске обходных путей очень важно не наступать на давно знакомые грабли. Победу помогут одержать мудрость и накопленный опыт.
- Любовь. В отношениях желательно сделать паузу, чтобы разобраться в собственных чувствах.
- Здоровье. Может возникнуть ощущение усталости. Противопоказаны нагрузки на позвоночник.
- Финансы. Новые инициативы пока не принесут ожидаемых доходов.
Водолей
Ставьте перед собой цели, имеющие практический смысл. В этом вам пригодятся организаторский талант, общительность и проницательность. На пути к удаче следует поработать над дисциплиной и концентрацией внимания.
- Любовь. В чувствах назревает кризис, за которым может последовать разочарование.
- Здоровье. Поддержать здоровье сейчас помогут нетрадиционные методы.
- Финансы. В денежном плане неделя очень многообещающая.
Рыбы
Вам захочется новых впечатлений и приключений – и вы обязательно их найдете! Не бойтесь менять обстановку, сейчас прекрасное время для различных поездок и дальних путешествий. Принимая важные решения, следует посоветоваться с близкими и не игнорировать чужих интересов.
- Любовь. Чувства станут ярче и острее.
- Здоровье. Дыхательная гимнастика, йога или медитация – ваши лучшие помощники.
- Финансы. От вас сейчас требуется максимум здравомыслия.
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