Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.

Овен

Следует избегать споров. В деловых вопросах возможны просчеты, связанные с поспешно данными обещаниями. Сложности могут возникнуть во взаимоотношениях с родственниками. Звезды советуют набраться терпения и искать компромиссы.

Любовь. Скучать не придется.

Здоровье. Пассивный отдых вызывает только головную боль, поэтому стоит больше двигаться.

Финансы. В денежной сфере наступает затишье.

Телец

Неприятные сюрпризы обойдут стороной. Талант спокойно убеждать поможет добиться успехов. Особенно значимых достижений следует ожидать в юридической сфере. Рекомендуется больше времени уделить работе, а не личной жизни.

Любовь. Напомнят о себе события из далекого прошлого. Появится шанс начать все с чистого листа.

Здоровье. Восстановиться помогут положительные эмоции и витаминно-минеральный комплекс.

Финансы. Выгодные денежные предложения станут поводом для деловой активности.

Близнецы

В этот период будете интересоваться всем, что попадет в ваше поле зрения, и попытаетесь докопаться до сути своих и чужих проблем. Поможет природный оптимизм и напор. Однако стоит терпеливо выслушивать и использовать противоположное мнение.

Любовь. Атмосфера в доме останется на редкость спокойной.

Здоровье. Вы на пике своих физических возможностей, а проблемы со здоровьем отойдут на второй план.

Финансы. Возможно получение небольшого дохода от новых проектов.

Рак

На этой неделе вряд ли удастся осуществить свои честолюбивые мечты. Прежние планы могут быть подвергнуты сомнению и пересмотру по не зависящим от вас причинам. Серьезные осложнения со старыми друзьями возникнут из-за действий, затрагивающих их личные интересы.

Любовь. В супружеских отношениях возможны трения.

Здоровье. В моменты нервных перегрузок показан общий массаж.

Финансы. Самое время раздать долги.

Лев

Для того чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое, необходимо расстаться со всем старым, что уже не нужно и только мешает двигаться вперед. А затем дайте свободу своим желаниям и мечтам. Отношения с окружающими будут весьма доброжелательными.

Любовь. Ваше счастье - в ваших руках. Не нужно бояться смелых шагов и признаний.

Здоровье. Прислушиваясь к сигналам организма, можно своевременно принять меры.

Финансы. Есть вероятность потратить много денег попусту.

Дева

Если на работе сложилась напряженная ситуация, перепроверьте свои выводы и не идите на сделки с собственной совестью. Будете склонны действовать самостоятельно, часто вопреки более авторитетным мнениям.

Любовь. Не лучшее время для выяснения отношений.

Здоровье. Если не одеваться по погоде, высок риск серьезно заболеть.

Финансы. Чтобы избежать потерь, следует проявить максимальную осторожность.

Весы

На этой неделе вы будете чувствовать себя достаточно спокойно и уверенно. Звезды подскажут, как и в каком направлении двигаться. Останется только опираться на свою интуицию и внимательно следить за знаками судьбы. Возможно начало успешного карьерного роста.

Любовь. Тактичность поможет избежать конфликтов.

Здоровье. Строгие ограничения в пище нежелательны.

Финансы. Дела обещают стабильный доход и дополнительные денежные поступления.

Скорпион

На этой неделе будете склонны судить о людях предвзято. Возможны конфликтные ситуации с коллегами. Не стоит показывать всем свое плохое настроение и агрессивно относиться к чужим недостаткам. Присмотритесь к себе: вдруг именно вы преувеличиваете значимость реальных фактов и событий.

Любовь. За свое счастье придется побороться.

Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. Прислушайтесь к советам специалистов.

Финансы. Успехи пока не соответствуют желаниям. Расходы могут превысить доходы.

Стрелец

Избавиться от прежних комплексов помогут люди, с которыми познакомитесь в ближайшее время. Их яркий пример и послужит тому, что предпримете важные для вас шаги. Желательно больше времени уделять воспитанию детей.

Любовь. Спонтанные решения помогут избежать скуки.

Здоровье. Лучшие "лекарства" сейчас – свежий воздух и большое количество чистой питьевой воды.

Финансы. Легких путей не выбираете, но придется полагаться только на себя.

Козерог

В вашей жизни могут возникнуть непростые ситуации, требующие гибкости и быстрого принятия решений. В поиске обходных путей очень важно не наступать на давно знакомые грабли. Победу помогут одержать мудрость и накопленный опыт.

Любовь. В отношениях желательно сделать паузу, чтобы разобраться в собственных чувствах.

Здоровье. Может возникнуть ощущение усталости. Противопоказаны нагрузки на позвоночник.

Финансы. Новые инициативы пока не принесут ожидаемых доходов.

Водолей

Ставьте перед собой цели, имеющие практический смысл. В этом вам пригодятся организаторский талант, общительность и проницательность. На пути к удаче следует поработать над дисциплиной и концентрацией внимания.

Любовь. В чувствах назревает кризис, за которым может последовать разочарование.

Здоровье. Поддержать здоровье сейчас помогут нетрадиционные методы.

Финансы. В денежном плане неделя очень многообещающая.

Рыбы

Вам захочется новых впечатлений и приключений – и вы обязательно их найдете! Не бойтесь менять обстановку, сейчас прекрасное время для различных поездок и дальних путешествий. Принимая важные решения, следует посоветоваться с близкими и не игнорировать чужих интересов.

Любовь. Чувства станут ярче и острее.

Здоровье. Дыхательная гимнастика, йога или медитация – ваши лучшие помощники.

Финансы. От вас сейчас требуется максимум здравомыслия.

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