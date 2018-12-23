Резолюция ООН против России: Порошенко сделал заявление [ Редактировать ]
23 декабря президент Петр Порошенко заявил, что принятие резолюции о нарушении прав человека в Крыму и резолюции о выводе войск из полуострова является четким сигналом для России.
Об этом он написал в Twitter.
"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - написал президент.
Ранее сообщалось, что в ООН приняли еще одну резолюцию по Крыму.
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