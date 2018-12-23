Медики считают, что просыпаться лучше в 6 утра. Об этом пишет "Медицина 2.0".

Для многих людей сама мысль о пробуждении до 6:00 утра кажется пугающей. Особенно в зимнее время, когда за окном в этот период непроглядная ночь. Однако наблюдения показывают, что "жаворонки" могут быть более здоровыми и счастливыми, чем классические "совы", которые предпочитают поспать подольше. Выяснилось, что просыпающиеся до 6:00 утра люди на 25% реже сталкиваются с депрессиями. Впрочем, даже эти цифры вряд ли будут достаточной мотивацией для тех, кто предпочитает поздно ложиться и поздно вставать.



"Не стоит думать, что если вы "сова", то это нельзя исправить, - говорит австралийский психолог доктор Бейли Бош. - Если вы сможете настроить новый режим и переустановить циркадные ритмы, то тело будет вас за это любить, ведь вы вернете его к более натуральному и примитивному режиму вроде того, в котором жили наши предки. Организм не очень любят искусственное освещение и ночь, он привык ложиться и вставать по свету, это заложено в нас природой".



Излишним будет говорить о том, что настроившие свой сон правильно люди будут ощущать гораздо меньше усталости в течение дня. А значит, у них появится больше времени и энергии для выполнения различных дел и для того, чтобы сохранять в норме эмоциональное и физическое здоровье. Кроме того, важно правильно просыпаться и не нагружать себя с утра неприятными новостями. Лучше почитать что-нибудь из жизни звёзд и посмотреть программу про животных, чем думать о каких-то вещах, связанных с "результатами" и "достижениями". Это тоже очень важно для психики в течение дня.

Ранее мы писали, что головокружение может быть симптомом расстройства психики.