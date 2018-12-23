Какие продукты категорически нельзя совмещать [ Редактировать ]
Все мы знаем о том, что некоторые продукты нельзя сочетать между собой. Однако существуют неочевидные, но в то же время вредные для здоровья комбинации, которых следует избегать. Об этом пишет "Сегодня".
Помидоры и сыр
Такое сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.
Жареный картофель и яйца
При жарке картофель образует большое количество крахмала и канцерогенных веществ, поэтому усугублять ситуацию еще и протеином из куриных яиц может быть небезопасно.
Печенье и молоко
Если запивать сладкую выпечку (печенье, пирожки или булочки) молоком или какао, вы рискуете получить изжогу и неприятное брожение в желудке. В целом, диетологи считают, что молоко нужно употреблять отдельно от других продуктов. Исключением может быть только черный кофе.
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