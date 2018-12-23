В приготовлении настоящей утки с яблоками есть свои секреты, которые делают ее сочной и душистой. Об этом пишет "Сегодня".

1. Лучше взять птицу среднего размера. Мелкая быстро пересохнет в духовке, крупная может не пропечься внутри.

2. На среднюю тушку понадобятся 4-5 крупных яблок. Лучше брать крепкие плоды кислых или кисло-сладких сортов. Они очень гармонично дополнят вкус мяса.

3. Утку запекают в глубоком противне или чугунной жаровне. Толстое дно и стенки посуды помогут равномерно пропечься всей тушке.

4. Перед запеканием утку нужно промыть водой и просушить бумажным полотенцем. Лишняя влага вместо запекания обеспечит тушение.

5. Готовую тушку натрите смесью соли и перца, приправьте специями и дайте полежать пару часов, чтобы она "прониклась" ароматами. Яблоки, очищенные от семян и разрезанные на 6-8 частей, плотно уложите внутрь птицы.

6. Отверстие скрепите зубочистками, чтобы сок по максимуму оставался в утке, иначе мясо окажется слишком сухим.

7. Птицу запекают при 200°C, периодически поливая тушку выделившимся соком. Если сока недостаточно, в него нужно добавить немного воды.

8. На запекание тушки средних размеров уходит 2-3 часа, в зависимости от возраста птицы и жесткости мяса. Готовность можно определить, проткнув ее вилкой в местах, где мясо особенно плотное. Если вилка проходит легко - утка готова.

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