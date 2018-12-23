Глыба льда едва не убила пожилую женщину во Львове (фото) [ Редактировать ]
22 декабря в Сиховском районе Львова на рынке "Народный" на 65-летнюю женщину упала глыба льда. В итоге пострадавшую госпитализировали.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"22 декабря около 17:02 часов во Львове на углу улиц Красной Калины, 96 и Драгана, в Сиховском районе, с крыши рынка "Народный" на жительницу Львова 1953 года рождения упала снежная глыба, в результате чего последняя с диагнозом: "закрытая чепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга" была госпитализирована в 8-ю Городскую клиническую больницу", - отмечают в ведомстве.
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