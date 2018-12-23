Жах для супермаркетів та свято для фермерів - у Євросоюзі узгодили законодавство, яке встановлює нові правила співпраці великих мереж з маленькими виробниками.

Віднині - ніяких невчасних платежів або повернення непроданих продуктів.

Олена Абрамович продовжить.

"Жахливий кінець 2018 року", - так назвали нові директиви від ЄС мережі європейських супермаркетів. І попередили традиційна різдвяна індичка та брюссельська капуста наступного року може подорожчати. Усе через боротьбу Євросоюзу з нечесною торгівлею.

Європарламент проголосував зміни до законодавства ЕС. Аби захистити фермерів та змусити великі мережі не зловживати співпрацею з малими підприємцями.

"Дуже важливо, що ми тепер маємо такі закони на рівні ЄС. Останні десятиліття дрібні виробники харчових продуктів перебували під величезним тиском більш потужних компаній. Це допомагає збалансувати нерівність", - говорить Мерейд МакГіннес, євродепутат від Ірландії, голова агро-комітету.

А баланс полягатиме у наступних правилах:

По-перше, супермаркети більше не зможуть повертати зіпсовані продукти малим фермам. Хай краще планують, скільки саме закуповувати, вирішили в Брюсселі.

По друге, великим мережам заборонили затримувати виплати за поставлену продукцію або скасовувати замовлення в останній момент. Не можна і вносити зміни у договір в односторонньому порядку.

"Ми також уключили ряд зобов'язань для національних виконавчих органів. Тепер вони змушені будуть реагувати, а не просто мати таку можливість, зокрема і в разі анонімних скарг. Тобто - мінімум умов і зобов'язання втручатися в передбачений часовий проміжок", - наголошує Паоло де Кастро, євродепутат від Італії.

У мережах супермаркетів, у свою чергу, наголошують - напряму від фермерів купують лише 5% продукції, а решту отримують від переробників. І саме на них мали б розповсюджуватись такі правила.

Обурює їх і те, що рішення про захист буде поширюватись не лише на малі ферми, але й середні підприємства, обороти яких сягають 350 мільйонів євро.

"Компанії середнього розміру тепер мають право скаржитися в односторонньому порядку на роздрібний бізнес, який не матиме права на відповідь. Саме цього ми і побоювалися", - стверджує Міріам Шнайдер, представниця німецької федеральної Асоціації роздрібної торгівлі.

Залишається ще багато інших питань, нарікають європейські ритейлери та попереджають - підвищення цін не уникнути. Остаточно затвердити нове законодавство і пояснити державам ЕС, як усе працюватиме, Брюссель має у січні.