Різдво із запахом згорілих покришок. Попри гучні протести "жовтих жилетів", які лихоманять країну більше місяця, французи готуються до найголовнішого свята року. Чи всім воно по кишені? Олена Зоріна дізнавалася, вона у Парижі.

Ілюмінація вперемішку з поліцейськими мигалками і сиренами. Та ялинки поруч із розтрощеними вітринами і банкоматами. Життя, до якого звикають французи, останніми тижнями.

Дух Різдва у Парижі цього року зовсім не той, - кажуть французи. Святковий настрій як пересічним мешканцям, так і туристам зіпсували протести жовтих жилетів.

Танці і нові заворушення. Це кадри минулої ночі.

Протестувальники на Єлисейських полях. Намагаються зайняти Тріумфальну Арку. Поліція відтискає. У хід йде сльозогінний газ.

"Для мене, це - як і в Україні, війна. Скоро, гадаю, і в нас буде така революція, як у вас. Тому що люди дуже розлючені. Я залишусь тут, в Парижі, на Різдво. І буду святкувати тут, на вулиці. Хоча ціни тут просто божевільні в цей час", - говорить Мет, протестувальник з Марселя.

Підприємці підраховують збитки. На Єлисейських полях - нові розбиті вітрини.

"Такі протести дуже дорого обходяться французам. Звісно, вони мають страховку, але після того вони мають чимало заплатити. Хоча насправді це того не варто. Дуже багато проблем у країні, дуже багато людей, які живуть на межі бідності. Немає в мене святкового настрою!", - говорить Емануель, жителька Парижа.

Та все ж, це - головне свято року.

"Ми любимо Париж, ми любимо Париж!"

"Я справді відчуваю дух Різдва у Парижі. Я щодня влаштовую для дітей шоу, тож щодня робитиму їх щасливими!"

Тож гроші і настрій мають знайтися, - каже повар Девід Зінкевич. Він цього року годує відвідувачів Різдвяного ярмарку в Саду Тюїльрі. І думає про власне застілля.

"Немає грошей, немає й заробітків. Але всі працюють заради цього свята. Я готую піцу з трюфелями, пасту з трюфелями. В мене є проблеми з бюджетом, але я можу собі це дозволити", - говорить Девід Зінкевич, кухар.

Різдво для пересічного француза вийде дорожче, аніж минулого року, - розповідає українка з Чернігова Олена, яка мешкає у Франції вже 4 роки. Все - через зростання цін на продукти. Та й смачно поїсти французи люблять.

"Страви - це можуть бути устриці, наприклад. Як головну страву, французи дуже часто готують шапон, для цього спеціально відгодовують півня, лише на Різдво", - розповідає Олена Третяк, жителька Франції.

Бюджет сімейного Різдва потягне майже на мінімальну зарплату. Приблизно це тисяча євро. Подарунки близьким і, звісно, продукти.

"Близько 300 євро, це точно. А якщо брати такі страви як устриці, фуагра, які є, звісно, різдвяними блюдами, то бюджет на 5 людей досягне 500 євро", - підрахувала Олена Третяк, жителька Франції.

Для українців - це шалені гроші. Та все ж, зекономити, можна, - розповідає французький студент Алі, який рік мешкав у Києві. Приміром, туристам. Якщо обирати французькі страви не в ресторанах, а тут - на ярмарку.

"У нас тартифлет - картопля с сиром. Є раклетт, це сир із свининою - традиційне французьке. Привіт всім, Україно, I like Україна!", - говорить Алі Харуз, продавець французьких страв.