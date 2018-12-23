Готуємось до свята: скільки коштує новорічна ялинка? [ Редактировать ]
Штучна чи жива, зрубана чи в горщику? Українці активно купують новорічні ялинки. Адже до Нового року лишилося трохи більше тижня.
Яке деревце краще придбати до свята та які розцінки в регіонах? - досліджували наші кореспонденти.
Цей засніжений молодий ліс - ні що інше, як плантація новорічних ялинок. Їх лісники спеціально вирощують подалі від людського ока. Але з початком зимових свят насадження доводиться охороняти цілодобово. Кажуть, охочих зрубати свіжу сосну - немало.
"Якби б не охороняли, то це б було для людей ласим шматком сюди їздити. Ну а так, як знають, що ведеться охорона, ведеться рейдування", - говорить Денис Івлєв, головний лісничий Смілянського ДП.
Віктор з дружиною, хоч і живуть недалеко від лісу, вирішили придбати новорічну красуню в цивілізований спосіб. Чоловік жартує, раніше грішив браконьєрством, але зараз - ні.
"Ой з моїм здоров'ям, уже ні! То дитинство було, а зараз ні - прийшов, купив та пішов відпочивати", - запевняє Віктор П'яних, житель Сміли.
На офіційній точці продажу лісгоспу ялинки можна купити як в роздріб, так і оптом. На цей рік лісівники вже заготували двадцять тисяч дерев:
"Ось, дивіться, якщо ви будете вибирати сосну, яку я вам показував - вона буде коштувати 102 гривні".
Кожне продане дерево - обов'язково маркують стрічкою зі штрих-кодом. Під час свят на ялинкових браконьєрів полюють не тільки лісівники, а й поліція та екологи. Покупця таке маркування убезпечить від спілкування із правоохоронцями.
"Купляєте ялинку і вона не має такого чипу, то ви розумієте, що вона незаконно зрубана, або може і завезена з Чорнобильської зони", - показує Олексій Островський, лісничий Смілянського лісництва.
А це вже ялинкові плантації на Рівненщині. Сюди приїздять покупці з усієї країни.
"В цьому році були із Херсонської, з Хмельницької, Чернігівської. Є постійні клієнти - і Київ в нас бере, і інші області. Цінують за те, що має специфічну форму і росте в екологічно чистих умовах", - розповідає Михайло Прокопчук, головний лісничий Рівненської області.
Дедалі популярнішими у покупців стають ялини у горщиках. Коштує така від 120 гривень.
"Весною її можна пересадити у відкритий ґрунт і дерево продовжить свій ріст. Уже буде радувати Вас або біля будинку, або в парку, або у сквері чи в іншому місці", - говорить Михайло Квятковський, інженер лісових культур.
Цьогоріч на Рівненщині запровадили експеримент. У лісництвах пропонують куплені у них ялинки в горщиках після свят повертати. Тоді, кажуть, 75% відсотків вартості - відшкодують. Андрій за такою ялиною приїхав з Івано-Франківська.
"Суперський варіант! Взагалі, прекрасний! Може двори будуть зеленими", - говорить Андрій Бель, покупець із Івано-Франківська.
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