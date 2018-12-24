У Німеччині вводять податок на одноразовий посуд [ Редактировать ]
Податок на пластик. Німецьке місто Тюбінген першим у країні запровадить збір за використання одноразового посуду. Його мають сплачувати магазини, кафе та ресторани швидкого харчування.
Схему стягнення міська влада планує розробити вже за кілька місяців. І в такий спосіб підтримати тенденцію відмови від використання одноразових предметів через шкідливий вплив відходів на довкілля та зміну клімату. А також залучити додаткові гроші на утилізацію сміття.
Нагадаємо, з 2021 року ЄС запроваджує заборону на одноразові пластикові вироби.
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