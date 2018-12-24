Переселенці з Донбасу потребують гуманітарної допомоги - Наталія Королевська

У Верховній Раді, під час заходів, присвячених 70-річчю Декларації прав людини, народні депутати наголосили, що більше півмільйона дітей з Луганської та Донецької областей потребують гуманітарної допомоги