На Донбасі дотримались режиму припинення вогню [ Редактировать ]
Один день тиші в зоні бойових дій. Минулої доби окупаційні війська жодного разу не обстрілювали позиції наших захисників. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину.
Режиму припинення вогню повністю дотримано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
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