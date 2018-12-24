Конфлікт між Росією й Україною може знову загостритися. Про це заявив генсек ОБСЄ Томас Гремінгер в інтерв'ю німецькому виданню "Ноє Оснабрюкер Цайтунг".

За його словами, "з окремих осередків вогню може розгорітися потужна пожежа". Зокрема, серед імовірних місць ескалації конфлікту він вказав анексований Крим і лінію розмежування на Донбасі, а також згадав псевдовибори на території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" як один із приводів для загострення ситуації.

Також Гремінгер додав, що бажає примирення та відновлення взаємодовіри між Києвом та Москвою.