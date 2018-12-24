Під Горлівкою активізувалися розвідгупи бойовиків [ Редактировать ]
Жодного ворожого обстрілу на сході країни протягом минулої доби. Однак уже сьогодні бойовики порушили перемир'я - з гранатометів та кулеметів били по українських позиціях у районі Пісків під Донецьком. Минулося без втрат.
Попри суттєве зменшення ворожих атак - наші військові не втрачають пильності і використовують час для посилення оборони. Докладніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
"Танчики мабуть під'їхали, тому що гул стояв днів зо два. Видно позиції якісь вибирають, розміщають їх там".
Позиції українського війська під Горлівкою. Армійці кажуть - діяльність ворога на цій ділянці фронту пожвавилася. Підтягує техніку. В ефірі на тому боці тільки й чути, що українські збройні сили готуються до наступу.
"Інформаційна війна вже ведеться заздалегідь. Щоб, якщо раптом вони почнуть - зробити нас винними. Я думаю, якби ми й почали наступати, то ніхто б про це не знав би", - говорить Володимир, військовослужбовець Збройних сил України.
Військові кажуть - засвітла тут переважно тихо, неподалік КПВВ "Майорськ". Бойовики не стріляють, адже перед святами до 10 тисяч людей з окупованої території їдуть в мирну Україну за покупками. Але з вечора ситуація змінюється.
"Вночі тут починається вже друге життя і вони буває разів три на тиждень нормально нас криють".
Про щільність ворожого вогню свідчать ось ці дерева. Немов скошені. Щойно закривається КПВВ, бойовики починають гатити з кулеметів відразу з декількох точок. Під звуки кулеметних черг працюють снайпери.
"Приїжджають групи снайперів по 20 чоловік із Росії, вони ж видно парами працюють. Чи навчаються, чи полігон у них тут з живими мішенями, бо бувало що пару чоловік у нас тут попадали", - розповідає В'ячеслав, військовослужбовець Збройних сил України.
Тож спокою нема. Стрілецька зброя, гранатомети, бувають і мінометні атаки. Активізувалася ворожа розвідка. Групи супротивника почали нахабніти й підкрадатися до українських позицій. Та хлопці кажуть, востаннє така спроба для них закінчилася сумно.
Вони підлазили сюди по п'ять чоловік - в оцю посадку, що ближче до нас. Після того, як ми дали їм гідну відповідь - то вже так близько не підходять".
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