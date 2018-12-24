Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту супутник військово-повітряних сил США.

Ракета-носій Falcon 9 без пригод стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Хоча операцію - через технічні несправності та погодні умови - відкладали вже 4 рази.

Цей запуск - перший за контрактом із військовим відомством США. Та водночас - 21 цього року.