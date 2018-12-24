Компанія SpaceX вивела на орбіту військовий супутник [ Редактировать ]
Космічна компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту супутник військово-повітряних сил США.
Ракета-носій Falcon 9 без пригод стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Хоча операцію - через технічні несправності та погодні умови - відкладали вже 4 рази.
Цей запуск - перший за контрактом із військовим відомством США. Та водночас - 21 цього року.
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