Незвичну кав'ярню відкрили в середмісті Івано-Франківська. У закладі взагалі немає цін, його гості розраховуються за замовлення - на власний розсуд. Звідки така ідея й наскільки сумлінні відвідувачі - розкажуть наші кореспонденти.

На перший погляд, це типова кав'ярня, яких в Івано-Франківську - сотні. Та зайшовши всередину - розумієш: це не зовсім так. Усіх відвідувачів тут зустрічають християнським вітанням - Слава Ісусу Христу. Та християнська атмосфера - це не єдина родзинка закладу. На стіні - традиційне меню, але поряд з переліком страв - жодної цифри. Власники кажуть - зробили це умисно, щоб навіть ті, в кого немає грошей, могли скуштувати в них запашної кави.

"Можна, будь ласка, два "американо з молоком" і млинець, щось солодке".

Спочатку містяни сприймали таку ініціативу насторожено, розповідають власники. Та згодом звикли й полюбили незвичайну кав'ярню.

"Заходиш і почуваєш себе дуже вільно, відкрито. Приємні дуже люди обслуговують", - говорить Наталія Шуляр, відвідувачка кав'ярні.

Наталя та Мирослава тут - часті гості. Єдине, що було незручно на початку, кажуть, - розрахунок. Боялися не додати. Тому вирішили визначати середнє арифметичне.

"У середньому "американо", наприклад, 20 гривень. Млинець теж приблизно стільки ж. Так і розраховуємося", - підрахувала Мирослава Галій, відвідувачка кафе.

Свої прибутки від такого незвичного бізнесу власники кав'ярні наразі не рахують. Утім, запевняють, випадки, коли клієнти взагалі не розраховуються - поодинокі.

"Не кожного дня в тебе в козульку однакова сума грошей. Одного дня в нас можна попити каву за 10 гривень, якщо ти маєш їх. Іншого дня - за 20. А іншого дня можна прийти і сказати: вибачте, в мене немає грошей, але я так кави хочу. І ми, однак, зробимо тій людині каву, просто так. І з такою самою любов'ю", - запевняє Олеся Халак, власниця кав'ярні.

Про створення мережі схожих кав'ярень в Україні власники поки що не задумуються.