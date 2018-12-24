Різдво із запахом згорілих шин. Попри гучні протести "жовтих жилетів", які лихоманять країну більше місяця, французи готуються до найголовнішого свята року. Чи всім воно по кишені?

Олена Зоріна дізнавалася у Парижі.

Ілюмінація в перемішку з поліцейськими мигалками і сиренами. Та ялинки поруч із розтрощеними вітринами і банкоматами. Життя, до якого звикають французи, останніми тижнями.

Дух Різдва у Парижі цього року зовсім не той, - кажуть французи. Святковий настрій як пересічним мешканцям, так і туристам зіпсували протести жовтих жилетів.

Протестувальники на Єлисейських полях. Намагаються зайняти Тріумфальну Арку. Поліція відтискає. У хід йде сльозогінний газ.

"Для мене, це - як і в Україні, війна. Скоро, гадаю, і в нас буде така революція, як у вас. Тому що люди дуже розлючені. Я залишусь тут, в Парижі, на Різдво. І буду святкувати тут, на вулиці. Хоча ціни тут просто божевільні в цей час", - говорить Мет, протестувальник з Марселя.

Та все ж, це - головне свято року.

"Ми любимо Париж, ми любимо Париж!"

"Я справді відчуваю дух Різдва у Парижі. Я щодня влаштовую для дітей шоу, тож щодня робитиму їх щасливими!"

Різдво для пересічного француза вийде дорожче, аніж минулого року, - розповідає українка з Чернігова Олена, яка мешкає у Франції вже 4 роки. Все - через зростання цін на продукти. Та й смачно поїсти французи люблять.

"Страви - це можуть бути устриці, наприклад. Як головну страву, французи дуже часто готують шапон, для цього спеціально відгодовують півня, лише на Різдво", - розповідає Олена Третяк, жителька Франції.

Бюджет сімейного Різдва потягне майже на мінімальну зарплату. Приблизно це тисяча євро. Подарунки близьким і, звісно, продукти.

"Близько 300 євро, це точно. А якщо брати такі страви як устриці, фуагра, які є, звісно, різдвяними блюдами, то бюджет на 5 людей досягне 500 євро", - підрахувала Олена Третяк, жителька Франції.