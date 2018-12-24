На Полтавщині перекинулася маршрутка з пасажирами [ Редактировать ]
На Полтавщині перекинулася маршрутка. Водій мікроавтобуса Mercedes не впорався з кермуванням і вилетів у кювет. Це сталося на трасі "Суми-Ромни-Пирятин".
Троє з-поміж п'ятнадцяти пасажирів отримали незначні тілесні ушкодження. Одну людину доправили до лікарні.
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