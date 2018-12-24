Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль через рішення президента США Дональда Трампа вивести війська із Сирії.

Напередодні на прес-конференції у Чаді сказав, зокрема, що "союзник має бути надійним". Водночас, раніше минулого тижня офіційний Париж заявив, що Франція збереже свій військовий контингент у північній частині Сирії, оскільки не вважає - попри слова Дональда Трампа - що усі бойовики Ісламської держави ліквідовані.