Франція не схвалює вивід американських військ з Сирії [ Редактировать ]
Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль через рішення президента США Дональда Трампа вивести війська із Сирії.
Напередодні на прес-конференції у Чаді сказав, зокрема, що "союзник має бути надійним". Водночас, раніше минулого тижня офіційний Париж заявив, що Франція збереже свій військовий контингент у північній частині Сирії, оскільки не вважає - попри слова Дональда Трампа - що усі бойовики Ісламської держави ліквідовані.
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