Росія переслідує кримських татар в окупованому Криму [ Редактировать ]
17 років колонії суворого режиму - такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримському татарину Енверу Мамутову. Йдеться про так звану справу "Хізб ут-Тахрір".
Іще трьох її фігурантів - Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова засудили до 9 років колонії суворого режиму.
Кремль визнав мусульманську організацію "Хізб ут-Тахрір" - "терористичною", і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднанні.
Два роки тому у травні в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали чотирьох місцевих жителів. Жоден із них своєї провини не визнає. Адвокати планують оскаржити вирок окупаційної Феміди.
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