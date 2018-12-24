17 років колонії суворого режиму - такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримському татарину Енверу Мамутову. Йдеться про так звану справу "Хізб ут-Тахрір".

Іще трьох її фігурантів - Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова засудили до 9 років колонії суворого режиму.

Кремль визнав мусульманську організацію "Хізб ут-Тахрір" - "терористичною", і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднанні.

Два роки тому у травні в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали чотирьох місцевих жителів. Жоден із них своєї провини не визнає. Адвокати планують оскаржити вирок окупаційної Феміди.