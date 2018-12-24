Військово-повітряні сили США випробували вдосконалену версію найпотужнішої неядерної авіабомби "Джі-Бі-Ю-57".

Випробування провели на території штату Міссурі. На відеозаписі, поширеному авіаційним порталом, видно, як бомбардувальник B2-Spirit скидає снаряд і вже за кілька секунд від землі здіймається вогняний стовп.

Маса авіабомби - понад 13 тонн. Перед вибухом вона здатна заглиблюватись у ґрунт на 60 метрів. Розробив боєголовку авіабудівний концерн Boeing.