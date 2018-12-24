Зрікся престолу: імператор Японії виступив з прощальною промовою [ Редактировать ]
Перед зреченням престолу імператор Японії Акіхіто виступив зі своєю останньою промовою.
Японський монарх згадав численні жертви Японії під час Другої світової війни та закликав пам'ятати про них, а також визнав, що відчуває "глибоку втіху" від того, що під час його правління країна не розпочинала війн та не брала у них участь.
Акіхіто керує Японією вже 29 років. Офіційна церемонія зречення престолу відбудеться у квітні наступного року. Уже 1 травня на Хризантемовий трон має зійти син імператора - принц-наступник Нарухіто.
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