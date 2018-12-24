Конфликт между Россией и Украиной может обостриться - ОБСЕ [ Редактировать ]
Конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться, предостерегает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - цитирует DW слова генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.
По словам Гремингера, "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар". Он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как Крым и линию разграничения в Донбассе, а также упомянул "выборы" на территории "ЛНР" и "ДНР" в качестве одного из поводов для обострения ситуации.
"Следует исходить из того, что мятежным "республикам", если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - подчеркнул генсек ОБСЕ.
Таким жестом доброй воли могло бы стать "освобождение 24 задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов". Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует". Было бы хорошо получить новые импульсы от "нормандской группы", состоящей из Германии, Франции, Украины и России, но "в данный момент нам, к сожалению, до этого очень и очень далеко", подытожил генсек ОБСЕ.
Отношения между Украиной и Россией резко ухудшились на фоне последних событий в Азовском море. Ранее российский корабль протаранил буксир ВМС Украины.
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