В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата [ Редактировать ]
В бельгийской столице Брюсселе вооруженный автоматом мужчина открыл стрельбу возле витрины ресторана на авеню Луис, сообщает "Сегодня" со ссылкой на городскую прокуратуру. По словам очевидца, у неизвестного было боевое оружие типа автомата Калашникова.
"Полиция обнаружила на месте три следа от пуль. На данный момент мы не располагаем сведениями о раненых", - сообщила представитель прокуратуры.
Известно, что на момент стрельбы ресторан был закрыт. Стрелявший скрылся с места происшествия, его личность пока не удалось идентифицировать. В прокуратуре заявили, что свидетельств того, что это был теракт, у нее нет.
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