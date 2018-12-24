В Москве 23 декабря скончалась актриса театра и кино Галина Тихонова. Артистка умерла на 32 году жизни после длительной борьбы с тяжелой болезнью, пишет "Лента.ру".

Галина Тихонова родилась 21 июня 1987 года в селе Табага Мегино-Кангаласского района Якутии. В 2010 году она окончила Арктический государственный институт искусств и культуры, после чего работала в Театре Олонхо и снималась в кино.

Актриса известна по ролям в таких фильмах, как "Белый ягель", "Заблудившиеся", "Мой убийц", "Хара дьай", "Чувак", "Счастье", "Ага" и "Дорога".

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