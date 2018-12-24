У США підписали указ про виведення військ із Сирії [ Редактировать ]
Указ про виведення американських військ із Сирії вже підписаний. Про це повідомила CNN із посиланням на джерела в Пентагоні. За даними агенції, в документі зазначено, як і коли відбуватиметься операція. Додаткових подробиць посадовець не розкривав.
Нагадаю, 19 грудня США оголосили про виведення американських військ із Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував своє рішення перемогою Сполучених Штатів над бойовиками ІДІЛ у цій країні.
Також він заявив, що Туреччина й інші держави на Близькому Сході здатні протистояти Ісламській Державі у Сирії і без підтримки США.
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