Військово-повітряні сили США випробували вдосконалену версію найпотужнішої неядерної авіабомби GBU-57. Випробування провели на території штату Міссурі - за допомогою бомбардувальника B-2 Spirit, єдиного важкого військового літака США, який може нести на собі цей боєприпас вагою понад 13 тон.

При влучанні у ціль бомба здатна заглиблюватися у землю на понад 60 метрів, що дозволяє вражати об'єкти на кшталт бункерів та криївок глибокого залягання.