ВПС США випробували найпотужнішу неядерну авіабомбу GBU-57 [ Редактировать ]
Військово-повітряні сили США випробували вдосконалену версію найпотужнішої неядерної авіабомби GBU-57. Випробування провели на території штату Міссурі - за допомогою бомбардувальника B-2 Spirit, єдиного важкого військового літака США, який може нести на собі цей боєприпас вагою понад 13 тон.
При влучанні у ціль бомба здатна заглиблюватися у землю на понад 60 метрів, що дозволяє вражати об'єкти на кшталт бункерів та криївок глибокого залягання.
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