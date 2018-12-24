Тереза Мей подякувала британським військовим за захист від російського вторгнення [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей подякувала британським військовим за захист від російського вторгнення. Подяка пролунала у різдвяному зверненні до службовців королівських збройних сил.
Також прем'єр відзначила роль військовослужбовців в усуненні наслідків інциденту в Солсбері, в обороні морського і повітряного простору. А ще - допомогу армії Сполученого Королівства союзникам у Східній Європі.
І, зокрема, заявила: британські військові - найкращі у світі. Адже вкотре довели, що можуть протистояти порушникам міжнародних норм.
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