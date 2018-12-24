Російський суд оголосив вирок фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" [ Редактировать ]
17 років колонії суворого режиму - такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримчанину Енверу Мамутову. Ідеться про так звану справу "Хізб ут-Тахрір". Іще трьох її фігурантів - Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсе-їтова засудили до 9 років колонії суворого режиму.
Кремль визнав мусульманську організацію "Хізб ут-Тахрір" терористичною, і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднані.
Два роки тому, в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали чотирьох місцевих жителів. Жоден із них своєї провини не визнає. Адвокати планують оскаржити вирок окупаційної Феміди.
по теме
Росія переслідує кримських татар в окупованому Криму
Росія визнала мусульманську організацію "Хізб ут-Тахрір" - "терористичною", і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднанні
Петро Порошенко зустрівся з родичами полонених моряків
Українські моряки є військовополоненими і не підсудні жодному російському суду
Евросоюз принял решение о санкциях против России
Всего в санкционном списке около 200 граждан России и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и на Донбассе
Військові пенсіонери отримають юридичну підтримку у Європейському суді з прав людини - Сергій Каплін
Рішення касаційного суду намагалися оскаржити близько 100 колишніх співробітників МВС. Свою правоту силовики тепер відстоюватимуть у Європейському суді з прав людини
В Україні катастрофічно бракує суддів
В Україні катастрофічно бракує служителів Феміди. У деяких судах їх немає роками. Від цього страждають люди, які не можуть попросити захисту. А правоохоронці змушені відпускати злочинців і порушників без покарання