Жоден із них своєї провини не визнає

17 років колонії суворого режиму - такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримчанину Енверу Мамутову. Ідеться про так звану справу "Хізб ут-Тахрір". Іще трьох її фігурантів - Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсе-їтова засудили до 9 років колонії суворого режиму.

Кремль визнав мусульманську організацію "Хізб ут-Тахрір" терористичною, і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднані.

Два роки тому, в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали чотирьох місцевих жителів. Жоден із них своєї провини не визнає. Адвокати планують оскаржити вирок окупаційної Феміди.