У Німеччині зменшився попит на роботу Сантою [ Редактировать ]
Подарунків не буде? У Німеччині дефіцит кадрів. Казкових. Бракує бороданів у червоних шубах, які на Різдво приносять подарунки дітям. Куди ж поділися Санта Клауси - розкаже Тетяна Логунова.
У святкову пору він найбажаніший гість. Вайнахтсман, як його називають у Німеччині, тобто, "різдвяний дід". Де б не з'являвся бородань у червоній шубі, там завжди багато усмішок і подарунків.
"О, що в мене є! Діти, хто отримав подарунок, відходьте назад і пропускайте вперед інших".
Отримати від нього бажаний подарунок особисто, та ще й на саме Різдво - мріє кожна дитина.
Терміново розшукується бородань у червоній шубі і з мішком подарунків. Такі об'яви напередодні Різдва публікували у газетах, соціальних мережах та на інтернет-сторінках агенцій з працевлаштування. Німецькі вайнахтсмани, які щороку приходили і вітали дітей зі святом, несподівано зникли.
Куди вони поділися - пояснили у союзі німецьких студентів. Саме молоді люди зазвичай перевдягалися на Різдво в червоні шуби, чіпляли бороди і рушали роздавати подарунки. Цього року охочих виявилося не просто мало, а дуже мало. Солідний заробіток у кілька сотень євро за вечір - сучасну молодь вже не вражає. Для студентів - важливіше провести свято у колі рідних.
"Мені важливіше провести час з мамою і сестрою, ніж десь заробляти гроші".
"Для студента - це хороший заробіток. Але я не хочу".
У Німеччині навіть розробили список порад - як не залишитися на Різдво без бороданя і подарунків. Найпопулярніший - вмовити зіграти цю роль когось з сусідів. І потім - відсвяткувати разом.
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