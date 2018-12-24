У Кембриджі створили механічну руку, яка грає на фортепіано [ Редактировать ]
Вчені з британського Кембриджа створили механічну руку, яка вміє грати на фортепіано. Надрукували її на 3D принтері. Інженери поєднали різні матеріали, аби зробити пальці, зап'ястки та суглоби якомога більш схожими на людські.
Утім, зімітувати природу нелегко. Роботи досі не навчилися відтворювати дрібну моторику людських кінцівок. Тож поки що маніпулятор здатен виконувати лише прості музичні твори.
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