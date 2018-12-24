Ученые обнаружили новый вред от смартфонов

Ученые, представляющие Британскую Ассоциацию дерматологов, высказались о том, что синий свет от смартфонов и других мобильных устройств может негативно влиять на состояние кожи, провоцируя ее ускоренное старение