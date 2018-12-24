У США зупинили роботу урядові структури [ Редактировать ]
Шатдаун може затягнутися. У Сполучених Штатах цими вихідними зупинено роботу урядових структур, і за прогнозами Білого дому, ця пауза може тривати й до січня. Дмитро Анопченко про те, що така ситуація означає для Америки.
Це грізне слово "шатдаун" - означає, що робота уряду в США призупинена. Немає фінансування - тому, 800 тисяч держслужбовців мають залишатися вдома. Частина з них звісно продовжать роботу - ті ж співробітники ФБР або управління по боротьбі з наркотиками, але за свій рахунок. Про закриття уряду оголосили на вихідних, далі - Різдво, тому що для жителів столиці і туристів "шатдаун" поки що не особливо відчувається, все одно свята. Хіба що машин на дорогах стало менше, пробки зникли, та в національних парках немає тепер ані охорони, ані прибиральників.
"Вони ніяк не можуть бюджет звести, але навіщо через це громадські вбиральні в центрі міста зачиняти! Якщо вже ви оголошуєте "шантаун" - так нехай вже краще не платять тим, хто керує країною!"
Значній частині урядових структур пощастило - в їхньому бюджеті до кінця року ще залишалися кошти, і за рахунок резервів (а також - грошей, які їм окремим розпорядженням виділив Конгрес) зможуть якийсь час протриматися. Наприклад, немає проблем у Пентагону і у Міністерства у справах ветеранів. Але на інших урядових будівлях - замки на дверях. У Конгресі намагаються домовитися щодо бюджету - чергові переговори прямо сьогодні. Але у Білому домі відверто кажуть: найімовірніше проблему доведеться вирішувати вже новому скликанню, яке стане до роботи з 3 січня. А тому країну чекають довгі вимушені вихідні. Хоча і в 2019 що зміниться, якщо все як і раніше впирається в небажання демократів фінансувати Стіну Трампа ?
"Президенте Трамп! Якщо Ви хочете, щоб уряд запрацював - відмовтеся від Стіни. Чітко і просто. Сенат не зацікавлений у шахраюванні грошима платників податків, заради нікому не потрібної, неефективної і марнотратної політики", - заявив Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті США.
А глава держави дійсно не погоджується на компроміси, якщо в 2019 не отримає 5 мільярдів доларів на будівництво прикордонних споруд на межі з Мексикою. І як мантру при кожному зручному випадку повторює слова - мовляв, без його Стіни Америка в небезпеці.
"Наша велика країна повинна гарантувати безпеку власних кордонів. Нам не потрібно, щоб сюди пробиралися люди, яким тут не місце. Ми хочемо, щоб все було тільки легально", - говорить Дональд Трамп, президент США.
Здавалося б, якщо Трамп постійно називає себе "майстром угод", чому зараз її не укладено? На Капітолійському пагорбі всерйоз обговорюють версію - мовляв, а президенту врегулювання і не потрібне. Це дивно, враховуючи, що "шатдаун" зазвичай б'є по рейтингу глави держави, але у випадку з нинішнім керівником країни - звичні правила не працюють. Свіжі опитування громадської думки показали - рівень схвалення дій Дональда Трампа несподівано підріс. А кожен п'ятий взагалі сказав соціологам - згоден особисто скинутися грішми, аби Стіну почали будувати. І поки на тлі скандалу підтримка першої особи є - Трампу просто немає сенсу йти на поступки. Навіть ціною того, що його уряд не працює.
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