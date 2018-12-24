На Прикарпатті згоріли два готелі [ Редактировать ]
Одразу два готелі згоріли протягом вихідних на Прикарпатті. Загинула одна людина. Перша пожежа сталася в готелі "Водоспад" у місті Яремче. Вогонь охопив понад 700 квадратних метрів. Зайнялася мансарда чотириповерхової будівлі. Ніхто не постраждав, оскільки комплекс не працював.
Інший готель "Простоквашине" спалахнув напередодні вночі неподалік гірськолижного курорту в селі Яблуниця. Персонал зумів евакуювати мешканців готелю ще до прибуття рятувальників. Проте під час розбирання конструкції знайшли тіло людини.
За попередньою інформацією, загиблий - 33-річний франківець. Він працював кочегаром. Причини займання наразі з'ясовують.
"Складність даної пожежі полягала в тому, що відсутнє протипожежне водопостачання, будівля 30 на 50 двохповерхова, дерев'яна. Також поблизу будівлі на відстані 15-20 метрів розташовані шість суміжних будівель, які в ході пожежі були врятовані", - повідомив Віталій Федунків , заступник начальника з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в Івано-Франківській області.
по теме
На Прикарпатті згоріли курортні готелі
Персонал зумів евакуювати мешканців готелю ще до прибуття рятувальників, проте під час розбирання конструкції знайшли тіло людини
На Черкащині під час пожежі загинули троє людей
Троє людей загинули під час пожежі у місті Золотоноша на Черкащині. Подружжя та їхнього гостя рятувальники виявили, коли гасили приватний будинок
Цунами в Индонезии: количество жертв продолжает расти
В результате масштабного цунами в Индонезии пострадали около 1500 человек
На шоссе столкнулись 50 автомобилей, есть жертвы
Жуткое ДТП произошло в понедельник, 24 декабря, с участием десятка автомобилей
Цунами в Индонезии: количество жертв резко возросло
Количество жертв цунами в Индонезии продолжает расти