У Вашингтоні згасла головна ялинка США [ Редактировать ]
"Шатдаун" вимкнув головну ялинку США. У Вашингтоні різдвяна красуня понуро простояла поблизу Білого дому всі вихідні. у п'ятницю невідомий пошкодив на ній ілюмінацію.
А полагодити - у влади забракло грошей. Місце відпочинку - закрили. Згасле дерево стало символом бюджетних труднощів у США.
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