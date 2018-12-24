17 років колонії суворого режиму такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримчанину Енверу Мамутову. Ідеться про так звану справу "Хізбут-Тахрір". Іще трьох її фігурантів Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова засудили до дев'яти років колонії суворого режиму.

Кремль визнав мусульманську організацію "Хізбут-Тахрір" - терористичною, і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднанні. Два роки тому, в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали чотирьох місцевих жителів. Жоден з них своєї провини не визнає.

Адвокати планують оскаржити вирок окупаційного суду. Український МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію - задля звільнення незаконно затриманих громадян України та дотримання прав людини на тимчасово окупованому півострові.