Кримчанин Енвер Мамутов отримав 17 років колонії [ Редактировать ]
17 років колонії суворого режиму такий вирок оголосив сьогодні російський суд кримчанину Енверу Мамутову. Ідеться про так звану справу "Хізбут-Тахрір". Іще трьох її фігурантів Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова засудили до дев'яти років колонії суворого режиму.
Кремль визнав мусульманську організацію "Хізбут-Тахрір" - терористичною, і тепер переслідує кримських татар за участь у цьому об'єднанні. Два роки тому, в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків і затримали чотирьох місцевих жителів. Жоден з них своєї провини не визнає.
Адвокати планують оскаржити вирок окупаційного суду. Український МЗС закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію - задля звільнення незаконно затриманих громадян України та дотримання прав людини на тимчасово окупованому півострові.
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