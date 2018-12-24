Мешканці одного з будинків Мукачева третій рік поспіль потерпають від затоплень. Дах будівлі настільки зруйнований, що найменші опади призводять до потопу у квартирах. Втім представники підприємства, яке обслуговує будинок, на скарги жителів не реагують. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.

П'ять років тому Олександр із сім'єю заселився у цю квартиру в Мукачеві. Тут народилася його молодша донька. Коли дитина трохи підросла, чоловік вирішив зробити ремонт. Та замість того, щоб братися за фарбування кімнати, - розставляє тази, щоб не затопити сусідів знизу.

"От так ми і виносиме воду, вичерпуєм. Виходить з кімнати. Це всьо шо тиче в нас сюда, тоже із того шва. В туалеті у нас біда величезна", - говорить Олександр Сахнов, мешканець будинку.

Стеля майже у всій квартирі підтікає. Від вологи скрізь пліснява. Як результат - часто хворіють діти. А живе родина Сахнових фактично в одній кімнаті. Єдиній, яку не заливає водою.

"Тут спить моя старша донька. Тут вона спить, тому що у дитячій спати вона не має можливості. Я сплю на кухні, жінка з дитиною спить тут", - говорить Олександр Сахнов, мешканець будинку.

Навіть у невеликий дощ оселю підтоплює. У зливу ж - заливає не лише квартиру Олександра.

"Ну, от тут от, на цьому шві. То вже до нас протікало із п'ятого поверху. Зверталися в ЖЕК. І чоловік мій їздив, от з нашим сусідом, ну, наобіцяли золоті гори, а поки що як кажуть - ВОЗ і нині там", - говорить Любов Семеген, мешканка будинку.

А такий вигляд має дах. Руберойд від старості прогнив, смола - кришиться.

"Тут можно разорвать. Здесь особенно где вытяжка. Вот можете снять. Где вот эта вот вытяжка идет с целого подъезда. Здесь оно вообще все крошится", - говорить Олександр Білинець, мешканець будинку.

Мешканці кажуть не раз зверталися до підприємства, яке виграло тендер на обслуговування будинку, однак марно. У міській раді запевняють - питання уже взяли на контроль. Обіцяють допомогти і фінансово.

"Це обслуговуюча організація, яка виграла тендер. І повинна проводити поточні ремонти. А чому не провели, - це вже буде розслідування наше внутрішнє. Думаю, що ми виправимо цю ситуацію, щоб офіційно обстежити і запрограмувати кошти в бюджеті міста", - говорить В'ячеслав Гасинець, керівник Управління міського господарства Мукачева.

Сім'я Сахнових сподівається, що наступного року - нарешті - зможе переселити дітей в окремі кімнати. А підлогу прикрашатиме килим, а не тази.

"Нужна заклєєть дирки.- От так от. Навіть дітина розуміє, що треба заклеїть дирки", - говорять Маша та Олександр Сахнови.